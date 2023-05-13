Украинские войска отбили 40 атак на четырех направлениях на Донбассе. В эпицентре боев остается Бахмут и Марьинка.

Об этом сообщается в субботу, 13 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Главное из заявлений командования:

1. В эпицентре боевых действий – Бахмут и Марьинка. На Бахмутском направлении ВСУ не только оборонялись, но и наступали.

2. Отбито около 40 атак на направлениях:

Купянском – в районе Новоселовского и восточной окраины Стельмаховки;

Бахмутском - в Бахмуте и в направлении Богдановки и Белой Горы;

Авдеевском – в районе Авдеевки;

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла один ракетный (по Николаеву) и 66 авиаударов, совершила около 70 обстрелов из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов. ПВО сбила 18 из 22 российских БПЛА Shahed-136/131, а также два вражеских разведывательных БПЛА типа "Орлан-10".

Ранее мы писали, что сегодня россияне нанесли ракетные удары по Краматорску. Повреждены многоэтажка, 45 частных домов, АЗС, дороги.

Война в Украине продолжается уже 444-й день. Мы следим за новостями 13 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 443-го дня войны. Минобороны Украины и Владимир Зеленский заявили, что ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении вперед, не уточняя, где именно. Телеканал CNN сообщил, что украинские военные начали "формировать" операции в преддверии контрнаступления.

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