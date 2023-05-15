В понедельник, 15 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За сутки 14 мая силы РФ нанесли 11 ракетных ударов, 41 авиаудар и 74 удара из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. Эти атаки привели к жертвам посреди гражданского населения, повреждению и разрушению частного жилья и гражданской инфраструктуры.

2. Основные усилия РФ сосредоточила на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло 46 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.



3. В ряде населенных пунктов Херсонской области отмечаются факты насильственного задержания мужчин, ранее отказавшихся от украинского гражданства в пользу российского. Оккупанты требуют от таких граждан взятку за отсрочку от мобилизации. Тех, кто отказывается платить, отправляют в полевые лагеря для прохождения ускоренного курса общевойсковой подготовки. После этого указанные лица попадают в населенные пункты, граничащие с линией боевого столкновения.

4. Авиация Сил обороны в сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

5. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и 7 важных целей противника.

Война в Украине продолжается уже 446-й день. Мы следим за новостями 15 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 445-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. В его окрестностях россияне атакуют в районах Григоровки, Богдановки, Хромово и Белой Горы. Подразделения ВСУ захватили более десяти вражеских позиций на севере и юге окраин Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в Ивановском районе.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала события минувших суток.