В среду, 17 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За минувшие сутки силы РФ нанесли 31 ракетный удар. В частности, двумя ракетами С-300 по гражданской инфраструктуре Константиновки и двумя ракетами "Калибр" - по Николаеву. Кроме того, российские оккупанты нанесли 57 авиационных ударов и совершили 96 обстрелов из РСЗО.

2. Для ракетных ударов россияне использовали 6 ракет "Кинжал", 13 ракет "Калибр" (две взорвались в воздухе) и 10 ракет наземного базирования (С-400, "Искандер-М"). 25 из них были уничтожены.

3. В результате обстрела россиянами населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области есть погибшие и раненые среди мирных жителей, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.



4. Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки там произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.



5. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 4 – по зенитно-ракетным комплексам. За прошедшие сутки уничтожено 10 ударных и 6 разведывательных БПЛА.



Война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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