Российская армия использует против украинских сил 25-30 тысяч снарядов разного калибра в сутки. Это вдвое меньше, чем были максимальные показатели.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на Украино-американском форуме.

"По нашим подсчетам, россияне тратили до 60 тысяч снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам, они уже используют в сутки 25-30 тысяч снарядов разного калибра. Это тоже очень-очень много", – сказал он.

Министр также заявил, что страны НАТО не были готовы к войне в Украине с точки зрения логистики.

"Поскольку процедуры, которые на сегодняшний день есть в НАТО правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, - к этому страны НАТО не были готовы. И к счастью, они это уже тоже осознали", – добавил Резников.

В марте Резников заявлял, что ВСУ тратят от 4 до 7 тысяч снарядов в день, а российская армия – до 20 тысяч.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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