США не поощряют атаки Украины за пределами украинских границ.

Такое заявление сделал спикер Госдепа США Мэттью Миллер, комментируя рейд "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область РФ.

"Мы очень ясно прояснили украинцам, что мы не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну. Украина вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции. Но агрессором в этой войне является Россия", - сказал Миллер.

Как мы писали, сегодня россияне, воюющие на стороне ВСУ, совершили рейд на территорию РФ в Белгородской области. "Легион Свободная Россия" и "Русский добровольческий корпус" заявили, что взяли под контроль село Козинка в Грайворонском районе, в котором находится КПП "Грайворон" на границе Украины и России.

СМИ сообщили о ранении замглавы Грайворона и еще троих людей в результате вылазки российских добровольцев.

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

В Кремле заявили, что знают о прорыве "украинской ДРГ" на территорию Белгородской области и считают ее целью отвлечение внимания от Бахмута, о захвате которого сообщила РФ.

На Банковой причастность Украины к событиям в Белгородской области отрицают.