Президент России Владимир Путин снова обратился к теме "генезиса Украины" и заявил, что ее "не было в истории человечества".

Это произошло на встрече с главой Конституционного суда РФ Зорькиным. Судья приехал в Кремль с копией французской карты XVII века, на которой, по его словам, "нет Украины".

Зорькин утверждает, что на карте, составленной французами, на территории, которую занимает сейчас Украина - "край Речи Посполитой" и "казацкий край".

Российский президент изучил карту и прокомментировал ее:

"Эти земли (современная Украина - Ред.) входили в состав Речи Посполитой и попросились в состав Московского царства. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования – советская власть создала Советскую Украину. Хорошо известно, что до этого никакой Украины не было в истории человечества", – сказал президент РФ.

Напомним, незадолго до вторжения в Украину Путин стал чаще обращаться к теме истории Украины.

Летом 2021 года он выпустил нашумевшую статью, где постулировал, что украинцы, белорусы и русские - один и тот же народ. Многие усмотрели в ней намек на готовность решить "украинский вопрос" силовым путем.

Ранее Владимир Путин в статье о начале Великой Отечественной войны вспомнил украинский Майдан.