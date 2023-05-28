В воскресенье, 28 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Россия нанесла массированный авиаудар по Украине. Всего три ракетных (в том числе две атаки из ОКР С-300 по Краматорску) и 13 авиаударов, 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

2. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

3. РФ нанесла авиационный удар в районе Волчанска Харьковской области, совершила минометные и артиллерийские обстрелы приграничных населенных пунктов.

4. На Купянском направлении российские войска вели наступательные действия недалеко от Масютовки, успеха не имели.

5. Артобстрелам противника подверглись также Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное - Донецкой.

6. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромового. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино и Северное Донецкой области.

7. На Марьинском направлении ВСУ отразили 14 атак противника.

8. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Как писала "Страна", сегодня ночью по Украине запустили рекордное количество "Шахидов", не все удалось сбить.

Тем временем война в Украине идет уже 459-й день. Мы следим за новостями 28 мая в своем онлайне.

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