Сегодня ночью, 28 мая, когда РФ запустила рекордное количество "Шахидов" по Украине, к сбитию БПЛА была привлечена авиация. Однако в настоящее время украинские Миг-29 и Су-27 не могут гарантировать стопроцентную защиту.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "Киев 24".

По словам Игната, авиационные средства, которые украинцы используют для сбивания, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА), не всегда обладают такой высокой эффективностью, как бы хотелось. Если бы на вооружении ВСУ были F-16, без сомнения, эти самолеты с их мощным радаром и вооружением могли бы полностью выполнять свои задачи в воздухе.

Спикер отметил, что летчики размещены на всех оперативных аэродромах страны. В то же время, авиация может быть задействована в районах, где имеется меньше противовоздушной обороны (ПВО).

"В одном месте работает ПВО, в другом - мобильные группы. В тех районах, где меньше средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать, быстро реагировать и уничтожать БПЛА", - рассказал он.

Как писала "Страна", в Черниговской области сегодня пограничники сбили "Шахед" при помощи стрелкового оружия. Вражеский дрон упал в поле, не долетев до цели.

Напомним, сегодня ночью Киев атаковали "Шахеды", Виталий Кличко рассказал о повреждениях в районах столицы.

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