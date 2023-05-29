В понедельник, 2 мая, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Ночью РФ нанесла очередной ракетный и авиационный удар "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

2. В общей сложности, за прошедшие сутки противник нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 "Шахедов", 58 из них были уничтожены. Также враг совершил 39 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам.

3. Основные усилия РФ сосредоточила на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой области.

4. На полигоны Беларуси прибывают определенные подразделения вооруженных сил РФ для проведения мероприятий боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину.



5. Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также 6 – по российским зенитно-ракетным комплексам. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс Тор, 6 пунктов управления, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийское подразделение на огневой позиции и состав боеприпасов противника.





Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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