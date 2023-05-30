Офис президента публикует традиционное вечернее видеообращение Владимира Зеленского.

Основное из заявлений президента:

Поблагодарил ПВО за сбитые "Шахеды". Прокомментировал прилеты от несбитых дронов.

Рассказал о телефонном разговоре с канцлером Германии, в том числе о ПВО.

Сообщил о разговоре с представителями британской военной компании BAE Sistems о производстве и ремонте техники в Украине.

Поблагодарил подразделения, воюющие на разных направлениях, при этом упомянул Бахмут.

Напомним, сегодня ночью Киев подвергся новой массированной атаке - третьей за сутки. Есть жертвы и разрушения. На этот раз атака была осуществлена исключительно барражирующими боеприпасами "Shahed".

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, куда исчезли украинские олигархи.