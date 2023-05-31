Украина и Россия обязались соблюдать пять принципов организации по предотвращению ядерной аварии на Запорожской АЭС.

Об этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил CNN.

Гросси изложил "пять конкретных принципов" для обеспечения безопасности станции во вторник в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Они включают в себя "запрет каких-либо нападений со стороны завода или против него" и обязательство не использовать его в качестве базы для хранения тяжелого вооружения.

"Они (Москва и Киев - Ред.) не возражали против того, что я сказал как о необходимом, и я слежу за этим", — сказал Гросси.

"Поэтому я считаю, что они действительно привержены этому", – добавил он.

Гросси ранее уже рассказывал об этих пяти принципах:

не должно быть никаких атак на станцию; ЗАЭС не должна использоваться в качестве хранилища или базы для танков, тяжелого вооружения, боеприпасов или личного состава; нельзя подвергать риску электроснабжение станции; все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или актов саботажа; не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

При этом неделю назад "Энергоатом" заявил, что россияне обстреляли контролируемую ими АЭС.

В свою очередь работники ЗАЭС выразили мнение, что ​​последствия потенциальной аварии на Запорожской АЭС могут привести к опустошению большей части Европы, России и Средиземноморья.