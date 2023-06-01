Президент РФ Владимир Путин заявил, что спал сегодня меньше обычного, а обычно он спит 6-7 часов в сутки.

"Сплю немного, 6-7 часов. Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. График, наверное, пересказывать не стоит, потому что он довольно однообразный", - сказал Путин.

Также Путин порассуждал об управлении Россией, упомянув цитату императора Александра Второго:

"Один из наших императоров на вопрос "Сложно ли управлять такой огромной страной?" сказал: "Управлять Россией совсем не сложно. Но абсолютно бесполезно".

Отметим, что в оригинальной цитате, приписываемой императору, также добавляется: "Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах".

Также Путин привел другую цитату неназванного "государственного деятеля":

"А другой государственный деятель сказал: "Россия напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует", - заявил Путин.

Примечательно, что эту цитату Путин уже вспоминал в 2018 году. Считается, что эту фразу сказал российский генерал-фельдмаршал немецкого происхождения Миних.

"Здесь я бы поспорил с ним, потому что Россия, хоть и управляется напрямую Богом, но понятно, что она существует за счет наших людей, за счет таланта наших людей", - заявил Путин.

Ранее издание Moscow Times сообщало, что летевшие на Москву дроны почти поразили резиденцию Путина.

В Кремле в тот день заявляли, что Путин наблюдал за атакой беспилотников в прямом режиме.