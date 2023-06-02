США не являются врагами для россиян и не добиваются свержения российской власти.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

"США не являются вашим врагом. На протяжении 30 лет мы поддерживаем с Москвой стабильные отношения сотрудничества, поэтому что считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки", - обратился Блинкен к россиянам.

Он добавил, что Вашингтон не хотел "свергать российскую власть".

"У нас не было такой цели. Российское будущее должны выбирать россияне", - заверил Блинкен.

Он также отметил, что США приветствуют любую мирную инициативу по Украине, которая усадит Россию за стол переговоров. Но при этом назвал "потемкинским миром" предложения о прекращении войны в Украине по нынешней линии фронта без вывода российских войск.

"Прекращение огня, которое просто замораживает нынешнее положение на месте и позволяет Путину укрепить контроль над захваченной территорией, а затем перевооружиться и вновь атаковать – это не прочный мир, это потемкинский мир", - заявил госсекретарь.

Он пообещал, что США помогут Украине построить "армию будущего".

"Это означает современные военно-воздушные силы, интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронемашины, национальный потенциал для производства боеприпасов, а также обучение и поддержку для укрепления боевой готовности сил и техники", - объяснил Блинкен.

Ранее глава Госдепа говорил, что США очень серьезно относятся к заявлениям России касательно ядерного оружия и прорабатывают шаги на случай его применения Москвой.

Также он исключил переговоры с Россией об остановке огня, к которым призывают несколько стран, включая Турцию и Китай.