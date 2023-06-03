Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 3 июня.

Главное из заявлений президента:

Поблагодарил украинских защитников на всех рубежах фронта. Отметил работу ПВО, благодаря которой отражаются атаки на инфраструктурные объекты Украины.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно 50 батарей Patriot, чтобы люди "в большинстве своем" перестали погибать от обстрелов. По словам президента, Patriot - это на сегодняшний день единственный комплекс, который может "выключать" некоторые виды российских ракет.

Также Зеленский добавил, что системы ПВО нужны Украине для контрнаступления.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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Ниже опубликован блог Олеси Медведевой с анализом военно-политической ситуации.