За прошедшие сутки на фронте произошло 23 боестолкновения. Россия продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках завершить оккупацию Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки противник нанёс 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областям, в том числе с ОТРК. Одна ракета "Искандер-К" попала в пригород Днепра - поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 мирных жителей получили ранения средней и тяжести, в том числе дети.

Кроме того, противник нанес 30 авиаударов и нанес 56 реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктов.

Россияне безуспешно атаковали:

у Новоселовского и Белогоровки Луганской области;

в районе Спорного под Северском;

под Бахмутом - в районе Ивановского и Белой Горы;

к западу от Донецка - отражено 11 атак против Марьинки.

ВСУ нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА, а также 2 ударных БПЛА типа "Ланцет".

Ранее мы писали, как новобранцы третьей штурмовой бригады ВСУ готовятся к контрнаступлению в направлении Бахмута. Их командир считает, что регулярная армия РФ намного опаснее, чем ЧВК "Вагнер".

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