Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 9 июня.

Вечерняя сводка появилась в Фейбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

1. О наступлении ВСУ в Запорожской области по-прежнему не сообщается. Говорится лишь, что армия РФ "ведет оборонительные действия" на этом направлении.

2. Произошло 27 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Лиманском – в районе в районе Белогоровки,

Бахмутском – в направлении Богдановки,

Авдеевском – в районе Северного и Невельского,

Марьинском – в районе Марьинки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла восемь ракетных (по Звягелю Житомирской области и по окрестностям Харькова) и 57 авиаударов, совершила 31 обстрел из РСЗО.

5. Авиация ВСУ нанесла 18 ударов. Украинская ПВО уничтожила 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных БПЛА "Shahed", "Ланцет" и 4 БПЛА тактического уровня (Орлан-10 и Supercam), которыми россияне ударили ночью.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.