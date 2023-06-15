Официальные лица Вашингтона предупредили своих коллег в Киеве, что необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя.

Об этом пишет американская газет Politico.

"В связи с тем, что США приближаются исключительно жаркому и взрывоопасному сезону президентских выборов. высокий уровень военной и экономической помощи со стороны Конгресса может быть трудно поддерживать", - говорится в статье.

По словам украинских депутатов, которые недавно провели переговоры с представителями Госдепартамента и Совета нацбезопасности США, вопросы о будущих обязательствах перед Киевом остались без ответа, но было сказано: "Посмотрим, как пойдет контрнаступление".

Газета пишет, что у Запада были завышенные ожидания от контрнаступления после обвала российской обороны в Харьковской области.

Но сейчас ситуация с российской обороной иная, и Украина не хочет, чтобы ее подталкивали к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным и дорогостоящим неудачам, заявил Politico высокопоставленный украинский военный чиновник.

"Это не похоже на Харьков. Мы должны быть осторожны. Русские учились и готовились, и их оборонительные линии грозны — у нас нет ни людей, ни оборудования. Прогресс должен быть постепенным", - заявил он.

План Украины состоит, по мнению экспертов, в том, чтобы побудить россиян вводить резервы, перебрасывая войска с третьей линии обороны на первую.

Как только эти войска будут выдвинуты вперед, станет легче выявить слабые места в российских позициях. После того, как эти слабые места появятся — и "если они появятся" — может начаться главный удар.

После этого "наступление либо добьется прорыва, либо потерпит неудачу".

При этом официальные лица в Киеве считают, что они могут добиться большего, чем прогнозируемый Пентагоном "умеренный территориальный прирост".

Напомним, что в Минобороны перечислили освобожденные за неделю семь поселков Донецкой и Запорожской областей.

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