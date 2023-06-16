По предварительным данным за время сегодняшней дневной ракетной атаки было уничтожено:

- 6 ракет "Кинжал";

- 6 крылатых ракет "Калибр";

- 2 разведывательных БпЛА.

Об этом сообщают воздушные силы ВСУ.

Мы писали о том, что во время сегодняшней воздушной атаки в Подольском районе слышали взрывы.

А также, что это произошло в день визита африканской делегации в Киев и Бучу, которая предлагает свой вариант мирного плана.

Война в Украине идет 478-й день. Мы следим за новостями 16 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 15 июня. Вчера во время ночного обстрела РФ выпустила четыре крылатые ракеты и более 20 "Шахедов". Три ракеты попали по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. Взрывы также раздавались в Одесской области и Харькове. Там сбивали беспилотники.

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Олеся Медведева рассказывает о событиях минувшего дня в своем блоге.