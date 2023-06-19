В понедельник, 19 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. Ночью РФ нанесла очередной удар ракетами и иранскими дронами. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

2. За прошедшие сутки противник нанес 59 авиационных ударов, более 100 обстрелов из РСЗО. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в частности, дети.

3. Основные усилия РФ сосредоточила на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток там произошло 24 боевых столкновения.



4. На Купянском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новоселовского. На Лиманском направлении - в направлении Спорного. На Бахмутском направлении - в направлении Орехово-Василовки. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении - в направлениях Новомихайловки и Угледара.



Война в Украине идет 481-й день. Мы следим за новостями 19 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 18 июня. За две недели на восточном фланге - под Великой Новоселкой - ВСУ продвинулись вперед примерно на 7-8 километров, вклинившись между Новодонецким и Старомайорским. При этом освобождено четыре села - Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге в связи с публикациями российских СМИ анализировала, что произошло с главой ГУР Кириллом Будановым.

.