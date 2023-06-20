Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него крепкие отношения с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, благодаря их разговору в бытность президентства Трампа Путин отложил российское вторжение в Украину на несколько лет, пока к власти не пришел Джо Байден.

Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Как сообщил Трамп, он сказал президенту РФ, что вторжение станет катастрофой и за него придётся дорого заплатить.

"С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, я давно с ним не разговаривал, но у меня c ним были очень прочные отношения. Он бы не сделал этого, будь я президентом. Он сделал это после того, как я ушёл", - сказал Трамп и снова повторил свою мысль, что может остановить войну за 24 часа, если станет президентом. Он заключил, что "прекратилось бы разрушение, потому что Украина уничтожена".

Бывший президент Франции Франсуа Олланд считает, что секретная "формула мира" от Трампа - это позволить РФ сохранить все захваченные территории, чтобы не тратиться на военную поддержку Украины.

Также высказывания Трампа критиковал Владимир Зеленский. Президент Украины призвал политика перестать смотреть на Россию сквозь розовые очки.