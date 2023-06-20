Главное в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 20 июня:

По уточнённой информации, сегодня россияне нанесли удар по Украине 35 "Шахидами", 7 зенитными ракетами С-300 и одним "Искандером-М". 32 "Шахида" уничтожены. Кроме того, враг произвёл более 72 авиационных налётов, совершил 36 обстрелов из РСЗО.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток произошло 35 боевых столкновений.

Наступательные действия россияне предпринимали:

по Лиманскому направлению — на участке Кременная – Ямполевка

на Бахмутском направлении — у Орехово-Васильевки

на Авдеевском направлении — вблизи Авдеевки

на Шахтерском направлении — у Новомихайловки

Отметим, что российские паблики и западные СМИ также пишут об атаках РФ южнее Марьинки - тоже в сторону Новомихайловки. Детальнее об этом мы сообщали здесь.

О наземных боях в Запорожской области сводка традиционно ничего не сообщает.

Война в Украине идет 482-й день. Мы следим за новостями 20 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 19 июня. Минобороны Украины подтвердило освобождение Пятихаток в Запорожской области, за которые с пятницы шли бои. Пятихатки - село, из которого можно развивать наступление на Васильевку, а оттуда - на Энергодар. Усиление динамики происходит и на других фронтах. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить инициативу у ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.