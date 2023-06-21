В среду, 21 июня, Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал новую вечернюю сводку с фронта.

Главное из вечерней сводки украинского Генштаба:

На Запорожском направлении россияне атаковали в направлении Пятихаток. Таким образом, по версии украинского командования, село под украинским контролем (российские же паблики утверждают, что Пятихатки в серой зоне). На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в направлении Дибровы и Серебрянки. Под Бахмутом - в районах Орехово-Васильевки, Ивановского и Белой Горы. Под Авдеевкой россияне атаковали в районах Северного и Первомайского. Также были атаки в Марьинке и в направлении Новомихаловки, а также Угледара.

Война в Украине идет 483-й день. Мы следим за новостями 21 июня 2023 года в своем онлайне.

Также мы подводили итоги дня 20 июня. ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении. Особенно сильные бои идут за село Пятихатки на западном фланге контрнаступления. Через него проходит дорога на юго-запад, в сторону Васильевки - важного города для обороны подконтрольного россиянам берега Каховского водохранилища, где находится Энергодар.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувших суток.