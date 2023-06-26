Что происходит на фронте 26 июня. Сводка Генштаба ВСУ
В понедельник, 26 июня, Генштаб ВСУ обнародовал утреннюю сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
1. Под Сватово противник атаковал село Кривошеевка у трассы на Купянск. Под Соледаром - Веселое и Раздоловку.
2. На Бахмутском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Миньковки, Григоровки и Богдановки.
3. В районе Донецка были атаки в сторону Марьинки и Новомихайловки.
4. Противник также пытался восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области (на Времьевском выступе).
Война в Украине идет 488-й день. Мы следим за новостями 26 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги дня 25 июня. Восточная группировка ВСУ начала наступление на нескольких направлениях одновременно в районе Бахмута – по направлению Орехово-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады Андрея Билецкого, ВСУ атаковали на западном берегу канала Северский Донец - Донбасс. Там был уничтожен плацдарм россиян.
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