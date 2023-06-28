Ночью 28 июня противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила шесть барражирующих боеприпасов типа "Shahed".

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Атаковали российские оккупанты с юго-восточного направления.

Напомним, что о сбитии дронов сегодня ночью сообщали в Днепропетровской области.

Также известно, что ночью от удара дрона пострадало складское помещение в Черкассах.

Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.

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