Ночью ПВО сбила шесть "Шахедов"
Ночью 28 июня противовоздушная оборона Сил обороны Украины уничтожила шесть барражирующих боеприпасов типа "Shahed".
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Атаковали российские оккупанты с юго-восточного направления.
Напомним, что о сбитии дронов сегодня ночью сообщали в Днепропетровской области.
Также известно, что ночью от удара дрона пострадало складское помещение в Черкассах.
Война в Украине идет 490-й день. Мы следим за новостями 28 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера вечером РФ двумя ракетами ударила по Краматорску. Была разрушена пиццерия. На утро известно о восьми погибших, трое из которых дети. Пострадали 56 человек. На фронте сообщают о продвижении ВСУ в районе Бахмута.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.