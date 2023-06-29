В четверг, 29 июня, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

1. За прошедшие сутки ПВО уничтожила шесть дронов-камикадзе. Кроме того, враг нанес 2 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из РСЗО.



2. Основные усилия РФ сосредоточила на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток там произошло 40 боевых столкновений.



3. На Лиманском направлении противник безуспешно наступал в районе Раздоловки. На Бахмутском направлении - в районе Орехово-Василовки, Богдановки и Белой Горы. На Авдеевском направлении - в районе Авдеевки и Северного. На Марьинском направлении - в районе города Марьинка. На Шахтерском направлении - в направлении Новомихайловки.

Война в Украине идет 491-й день. Мы следим за новостями 29 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Появляются свидетельства продвижения ВСУ к югу от Бахмута - под Курдюмовкой. Ранее сообщалось, что украинские войска вытеснили россиян с позиции к западу от канала Северский Донец - Донбасс. Министр обороны Алексей Резников назвал текущей стратегией ВСУ изнурение армии РФ через большие потери.

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