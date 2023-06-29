В Украину в будущем могут быть направлены военные миссии Евросоюза.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, такая норма дискутируется в рамках обсуждения будущих гарантий безопасности. По ней Запад обязуется продолжать финансировать поставки оружия Украине через Европейский фонд мира.

"Они также обещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских военнослужащих и возможность военной миссии ЕС в Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами", - сообщает источник издания.

Итоговый документ может быть обнародован уже сегодня после саммита лидеров ЕС.

Подчеркивается, что пока среди европейцев нет единого мнения по этому вопросу. По данным FT, гарантии безопасности для Украины будут оформлены как двухсторонние соглашения с Францией, Германией, Великобританией и США.

В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европейском союзе близки к обсуждению отправки в Украину миротворческих войск.

А один из американских сенаторов пригрозил России войной с НАТО в случае применения ядерного оружия в Украине.