США по-прежнему не планируют направлять в Украину свои войска.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге.

Миллера спросили, поддержат ли США гипотетическое размещение войск в Украине другими странами НАТО, которое ранее допустил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен.

"Президент ясно дал понять: военнослужащих США не будет на территории Украины", – ответил он.

Также Миллер рассказал, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе будет продемонстрирована существенная поддержка Украины, в том числе со стороны США.

7 июня газета The Guardian процитировала бывшего генсека Альянса Андерса Фога Расмуссена, который допустил, что Польша и страны Прибалтики могут разместить свои войска в Украине. Такой сценарий, по мнению бывшего генсека НАТО, может произойти, если Киев не получит от Альянса "ясного пути продвижения Украины вперед" на саммите НАТО в Вильнюсе.

Неделю спустя начальник Военного штаба ЕС Эрве Блежан заявил, что о вводе войск НАТО в Украину не может быть и речи. По его словам, "еаправлять сухопутные войска в Украину - значит становиться стороной конфликта и быть в состоянии войны с Россией".