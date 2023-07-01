В субботу, 1 июля, в Украине продолжается 493-й день войны с Россией.

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1 июля 2023: последние новости

11.51 Зеленский ввел новые санкции. Указ об этом появился на сайте президента.

Они касаются более чем 190 физических лиц, в основном граждан РФ. А также против 291 юридического лица - главным образом российских заводов и компаний.

11.34 Страны БРИКС на встрече с Ермаком в Копенгагене отказались подписать совместное заявление в поддержку мирного плана Зеленского (он предусматривает полный вывод российских войск из Украины).

Так утверждает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, сейчас главная политическая цель Запада и Украины - убедить страны "глобального Юга" в безальтернативности плана Зеленского.

"Этому была посвящена встреча в Копенгагене, куда пригласили ряд уважаемых стран глобального Юга, которые, как нам сказали, отказались подписывать совместные заявления", - сказал Лавров.

Отметим, что в Украине факт встречи в Копенгагене подтверждали, как и обсуждение там плана Зеленского. Но о том, что планировалось по итогу подписывать некие заявления, ничего не сообщалось.

11.15 На месте заброшенной воинской части в Беларуси, где, по слухам, строят лагерь для "Вагнера", появилось более 250 новых палаток за последнюю неделю.

Об этом пишет Washington Post, который проанализировал спутниковые снимки.

Эксперты считают, что эти палатки предназначены для "вагнеровцев" или строителей, которые приводят в порядок бывшую военную базу для ЧВК. Поскольку строительство началось сразу после заявлений, что "Вагнер" уходит в Беларусь.

10.44 В Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчез.

10.31 Тем временем самолет Пригожина снова прилетел в Беларусь, пишут белорусские оппозиционные паблики.

На военном аэродроме в Мачулищах утром приземлился один из бизнес-джетов куратора ЧВК "Вагнера" Embraer Legacy 600.

10.09 Зеленский уволил глав четырех районов Киева - Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского.

Связано это, вероятно, со скандалами о ненадлежащем состоянии укрытий.

9.55 Президент Беларуси снова расхвалил ЧВК "Вагнер" и заявил, что хочет сотрудничать с ее инструкторами. Об этом он сказал в своей речи ко дню независимости страны.

По его словам, заключенных у "Вагнера" уже нет, поскольку они погибли на полях сражений. Подробнее...

9.31 На юге Украины российская армия вернулась к практике атак управляемыми авиабомбами и ударными беспилотниками типа "Ланцет".

Об этом сообщила глава Объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Выдерживали определенную паузу, но тактическая авиация вновь активизировалась. Активизировал атаки ударными беспилотниками типа "Ланцет", - сообщила представитель ВСУ.

Гуменюк также рассказала, что россияне пока не восстановили свои оборонительные линии на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Не везде они могут вернуться на позиции. Изменилась география заминирования, которую они знали. Сейчас вода разбрасывала мины по совсем другим позициям. Они вынуждены сначала проводить разминирование, а затем возвращение", – сообщила Гуменюк.

9.00 Потери противника по состоянию на 1 июля.

8.31 В Киеве в июне побывал глава ЦРУ Уильям Бернс. Украинские власти сообщили ему о планах своего контрнаступления, пишет Washington Post.

План, по данным трех источников газеты, следующий:

вернуть себе значительную территорию к осени,

переместить артиллерийские и ракетные комплексы к границе контролируемого Россией Крыма,

продвигаться дальше на восток Украины,

затем открытые переговоры с Москвой. Детали...

8.15 Владимир Зеленский дал интервью испанской газете El Mundo. Главное...

7.55 Этой ночью под обстрел попала Марганецкая община Никопольщины Днепропетровской области. В населенный пункт прилетело с полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. К счастью, они никто из людей не пострадал.