В Киеве — зной, в Днепре — ливень. Прогноз погоды на неделю, с 10 по 16 июля
Сильные дожди, которые накрыли города Украины в пятницу и в выходные дни, в ближайшие семь дней не намерены тревожить столицу. Зато они заглянут в Днепр и Львов.
Предлагаем вниманию читателей прогноз погоды на неделю, с 10 по 16 июля 2023 года.
В Киеве прогнозируется стабильно теплая летняя погода.
Столбики термометров днем будут колебаться от +24 до +29. Относительно прохладно во вторник — дневная температура не поднимется выше +22.
Осадки, 0,3 и 0,4 мм, синоптики обещают в пятницу и субботу и соответственно.
Самый солнечный день — в воскресенье, воздух прогреется до +28.
В Харькове в начале недели продолжит идти дождь, но не в тех количествах, как на выходные.
В понедельник и во вторник — 0,2 и 1,7 мм осадков соответственно. Примерно в таких малых количествах дождь прогнозируется также в пятницу и воскресенье.
Самые прохладный день среда, когда ожидаются комфортные +21. Наиболее жаркие четверг и суббота, они принесут +27.
В остальные дни дневная температура будет колебаться от +22 до +26. Ночью же в среднем +16.
В Одессе, как и свойственно югу, будет по-настоящему знойно.
Дневная температура — от +28 до +30. Ночью +17…+24.
Самый жаркий день ожидается в четверг, когда термометры покажут +33. Тогда же нагрянет дождик. В остальные дни ясно. Лишь небольшая облачность в воскресенье.
Во Львове днем температура воздуха будет в диапазоне +25…+26.
В среду ударит 30-градусная жара, начнется дождь. В четверг к нему добавятся грозы, количество осадков ожидается около 9,7 мм.
Самый жаркий день в воскресенье, когда город накроет +28 градусов.
В Днепре прогнозируется изменчивая погода.
Начнется неделя с +25 и ясного солцна. Во вторник дожди с грозами и +22. В среду облачно с прояснения и +23. В четверг +29.
Мощный ливень выпадет в пятницу, осадки в жидком эквиваленте составят 25,1 мм.
В выходные дни жарко, от +27 до +29. Безветренно. Почва будет сохнуть после пятничного дождя.
В нашем отдельном материале — прогноз погоды на июль 2023 года в Украине.