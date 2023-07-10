Сильные дожди, которые накрыли города Украины в пятницу и в выходные дни, в ближайшие семь дней не намерены тревожить столицу. Зато они заглянут в Днепр и Львов.

Предлагаем вниманию читателей прогноз погоды на неделю, с 10 по 16 июля 2023 года.

В Киеве прогнозируется стабильно теплая летняя погода.

Столбики термометров днем будут колебаться от +24 до +29. Относительно прохладно во вторник — дневная температура не поднимется выше +22.

Осадки, 0,3 и 0,4 мм, синоптики обещают в пятницу и субботу и соответственно.

Самый солнечный день — в воскресенье, воздух прогреется до +28.

В Харькове в начале недели продолжит идти дождь, но не в тех количествах, как на выходные.

В понедельник и во вторник — 0,2 и 1,7 мм осадков соответственно. Примерно в таких малых количествах дождь прогнозируется также в пятницу и воскресенье.

Самые прохладный день среда, когда ожидаются комфортные +21. Наиболее жаркие четверг и суббота, они принесут +27.

В остальные дни дневная температура будет колебаться от +22 до +26. Ночью же в среднем +16.

В Одессе, как и свойственно югу, будет по-настоящему знойно.

Дневная температура — от +28 до +30. Ночью +17…+24.

Самый жаркий день ожидается в четверг, когда термометры покажут +33. Тогда же нагрянет дождик. В остальные дни ясно. Лишь небольшая облачность в воскресенье.

Во Львове днем температура воздуха будет в диапазоне +25…+26.

В среду ударит 30-градусная жара, начнется дождь. В четверг к нему добавятся грозы, количество осадков ожидается около 9,7 мм.

Самый жаркий день в воскресенье, когда город накроет +28 градусов.

В Днепре прогнозируется изменчивая погода.

Начнется неделя с +25 и ясного солцна. Во вторник дожди с грозами и +22. В среду облачно с прояснения и +23. В четверг +29.

Мощный ливень выпадет в пятницу, осадки в жидком эквиваленте составят 25,1 мм.

В выходные дни жарко, от +27 до +29. Безветренно. Почва будет сохнуть после пятничного дождя.

В нашем отдельном материале — прогноз погоды на июль 2023 года в Украине.