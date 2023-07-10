Лето пришло в город

Сильные дожди, которые накрыли города Украины в пятницу и в выходные дни, в ближайшие семь дней не намерены тревожить столицу. Зато они заглянут в Днепр и Львов. 

Предлагаем вниманию читателей прогноз погоды на неделю, с 10 по 16 июля 2023 года. 

В Киеве прогнозируется стабильно теплая летняя погода. 

Столбики термометров днем будут колебаться от +24 до +29. Относительно прохладно во вторник — дневная температура не поднимется выше +22. 

Осадки, 0,3 и 0,4 мм, синоптики обещают в пятницу и субботу и соответственно. 

Самый солнечный день — в воскресенье, воздух прогреется до +28. 

В Харькове в начале недели продолжит идти дождь, но не в тех количествах, как на выходные

В понедельник и во вторник — 0,2 и 1,7 мм осадков соответственно. Примерно в таких малых количествах дождь прогнозируется также в пятницу и воскресенье. 

Самые прохладный день среда, когда ожидаются комфортные +21. Наиболее жаркие четверг и суббота, они принесут +27. 

В остальные дни дневная температура будет колебаться от +22 до +26. Ночью же в среднем +16. 

В Одессе, как и свойственно югу, будет по-настоящему знойно. 

Дневная температура — от +28 до +30. Ночью +17…+24. 

Самый жаркий день ожидается в четверг, когда термометры покажут +33. Тогда же нагрянет дождик. В остальные дни ясно. Лишь небольшая облачность в воскресенье. 

Во Львове днем температура воздуха будет в диапазоне +25…+26. 

В среду ударит 30-градусная жара, начнется дождь. В четверг к нему добавятся грозы, количество осадков ожидается около 9,7 мм. 

Самый жаркий день в воскресенье, когда город накроет +28 градусов. 

В Днепре прогнозируется изменчивая погода. 

Начнется неделя с +25 и ясного солцна. Во вторник дожди с грозами и +22. В среду облачно с прояснения и +23. В четверг +29. 

Мощный ливень выпадет в пятницу, осадки в жидком эквиваленте составят 25,1 мм. 

В выходные дни жарко, от +27 до +29. Безветренно. Почва будет сохнуть после пятничного дождя. 

В нашем отдельном материале — прогноз погоды на июль 2023 года в Украине

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