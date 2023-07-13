Календарь православных праздников в августе 2023 года представляет собой три торжества, олицетворяющих важность сбора урожая и благословение природы.

Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас — эти даты сопровождаются древними традициями и отмечаются верующими по всей стране.

Обычаи, народные приметы, что принято и что нельзя делать — в материале "Страны".

Медовый Спас 2023: какого числа, приметы

Медовый Спас, который отмечается 14 августа, получил свое название в честь пасечников, которые в это время начинали свою работу сбора меда.

Этот день традиционно связан с освящением меда в церкви и его последующим употреблением. Верующие считают, что мед, освященный в этот день, обладает особыми целебными свойствами.

Старинное предание гласит, что пасечники должны были вовремя заломать соты, чтобы соседние пчелы не "украли" у них весь урожай.

В этот день традиционно отмечается начало Успенского поста, который сопровождается строгими правилами питания. Праздничный обед принято начинать с ложки меда, загадывая при этом желание.

Яблочный Спас 2023: какого числа, приметы

Яблочный Спас, празднование которого приходится на 19 августа, связан с церковным торжеством Преображения Господня.

В этот день верующие приносят в церковь собранные яблоки и другие плоды для освящения. Освященные яблоки считаются особым символом благословения и целебной силы.

По преданию, если откусить первый кусочек от освященного яблока, загадав при этом желание, оно непременно сбудется.

На Яблочный Спас принято готовить всевозможные блюда из яблок и делиться свежими плодами с близкими и нуждающимися.

Употребление яблок до праздника, согласно народной традиции, не рекомендуется.

Ореховый Спас 2023: какого числа, приметы

Ореховый Спас, который отмечается 29 августа, еще называется Хлебным Спасом.

В этот день верующие приносят в храмы урожай орехов и других плодов для освящения.

Праздник также связан с историей Спаса Нерукотворного — лика Иисуса Христа, оставшегося на полотне после вытирания лица. Ореховый Спас является символом созревания орехов и начала сбора урожая.

В древности этот день сопровождался проведением подготовительных работ на полях, чисткой колодцев и бань.

Застолье с ореховой настойкой и пирогами становились важной частью праздничной трапезы. После обеда верующие проводили ритуалы очищения и парения в бане с вениками из орешника, веря в их целебные свойства.

Три Спаса являются важными событиями в церковном календаре августа. Они напоминают верующим о необходимости благодарить за плоды земли и труд.

Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас придают особую значимость августу и продолжают передаваться из поколения в поколение как часть богатой истории и веры.