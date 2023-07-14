В субботу, 19 августа 2023 года, православные христиане отмечают Преображение Господне, одно из важнейших событий в церковном календаре. Праздник основан на древнем предании, которое описывает преображение Иисуса Христа на горе перед апостолами. В этот день также празднуется Яблочный Спас, связанный с освящением плодов.

По преданию, Иисус взошел на гору вместе с апостолами для молитвы, и в этот момент произошло чудо. Ученики увидели преображенного Иисуса, сияющего в белой одежде и божественной славе. Это событие было призвано укрепить веру апостолов и подтвердить их преданность делу Божьему. Апостолам было запрещено рассказывать о своем видении до воскрешения Христа.

В народе этот день известен как Яблочный Спас. До праздника предками считалось неприличным есть яблоки. Однако сегодня верующие приносят свежие плоды урожая в церковь для освящения. Вместе с яблоками в корзину кладут груши, сливы, виноград. Из этих плодов готовят пироги, едят сырыми и раздают нуждающимся. Это символ благословения и благодати Божьей.

Несмотря на то, что продолжается Успенский пост, послабление допускается. Верующие могут употреблять рыбу, добавлять в блюда растительное масло, наслаждаться небольшим количеством пива и угощаться выпечкой с фруктами.

В этот праздник рекомендуется посетить церковную службу, принять участие в молитвах. Домашние хлопоты должны быть сведены к минимуму, но приготовление яблочного варенья вполне допустимо. Говорят, что варенье, приготовленное в этот день, будет особенно вкусным и полезным.

Преображение Господне призывает к миру, запрещая ссоры, дурные мысли и чрезмерное употребление алкоголя. Вместо этого, праздник отмечается с бережным отношением к природе и животным. Даже муха, согласно древнему поверью, считается хорошей приметой и предвестником благ, если сядет на человека в этот день.

Преображение Господне и Яблочный Спас напоминают верующим о значимости веры, благодарности за плоды земли и заботе о ближних. Эти праздники передаются из поколения в поколение и олицетворяют радость и духовное обновление в сердцах православных христиан.

В нашем материале — больше открыток и поздравлений с Преображением Господним.