Лунный календарь на август 2023 года поможет определить наилучшее время для посева и сбора различных культур.

Воздействие Луны на рост и развитие растений может отличаться в зависимости от региона, климата и особенностей почвы.

Календарь посадок на август 2023 года

1-2 августа, 25-27 августа. Благоприятное время для посева зернобобовых культур: фасоли, гороха, чечевицы. Можно приступать к посадке капусты, моркови и шпината.

3-4 августа. Эти дни рекомендуется использовать для посева корнеплодов, включая свеклу, редис, репу и морковь. Еще можно сеять лук и чеснок.

5-7 августа. Стоит заниматься томатами, перцем, баклажанами и огурцами, а также арбузами и дынями.

8-10 августа. Рекомендуется посев трав и зелени, включая петрушку, укроп, базилик и сельдерей, салат, шпинат и руккола.

11-13 августа. Это благоприятное время для посева цветочных культур: астр, роз, лилии и гладиолусов.

14-17 августа. Рекомендуется посев ореховых культур, таких как фундук и миндаль. Можно приступать к посадке плодовых деревьев, включая яблони, груши и сливы.

18-20 августа. Это благоприятное время для посева зерновых культур, включая пшеницу, ячмень и овес. Также можно сажать травянистые кормовые культуры.

21-24 августа. Рекомендуется посев кустарников и декоративных деревьев. Можно заниматься посадкой роз и других цветущих кустарников.

28-31 августа. Удачное время для посева корнеплодов, включая свеклу, редис, репу и морковь. Можно сеять луковые культуры.

Календарь уборки урожая на август 2023 года

1-3 августа. Хорошее время для сбора зеленых овощей, таких как салат, шпинат, руккола и укроп. Можно собирать плоды томатов, перцев и баклажанов.

4-7 августа. Комфортные дни, чтобы собирать горох, фасоль и другие зернобобовые культуры, а также зелень, включая базилик, петрушку и сельдерей.

8-11 августа. Рекомендуется собирать корнеплоды, включая морковь, свеклу, редис и репу, а также лук и чеснок.

12-15 августа. Это благоприятное время для сбора плодовых культур, таких как яблоки, груши, сливы и абрикосы. Можно также собирать ягоды, включая малину, ежевику и смородину.

16-19 августа. Звезды советуют собирать грецкий орех, миндаль и фундук, а также зерновые культуры, такие как пшеница и ячмень.

20-23 августа. Можно собирать малину, замораживать или консервировать их для будущего использования.

24-27 августа. Рекомендуется собирать томаты, перцы, баклажаны и огурцы, кабачки и дыни.

28-31 августа. В это время можно собирать зелень и травы, включая укроп, петрушку, базилик и мяту. Затем приступайте к остальным овощам, которые еще не были собраны.