В Киеве в результате ночной атаки беспилотников погибших нет. Всего пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве.

Появившаяся ранее информация о погибшем мужчине в Подольском районе столицы касается бытового пожара, который одновременно возник во время вражеского удара, сообщили в ГСЧС в комментарии изданию "РБК-Украина".

"Действительно, мужчина умер в результате пожара, который не связан с вражеской атакой", - сказали в ГСЧС.

Что касается общего количества пострадавших в Киеве из-за атаки - речь идет о четырех людях, из которых двое получили осколочные ранения, а двое отравились продуктами горения после пожара из-за падения обломков беспилотников.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что в Подольском районе во время тушения пожара в многоквартирном доме нашли тело погибшего.

Накануне в Киевской области в результате ночных обстрелов пострадали 12 частных домов.

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