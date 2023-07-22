Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 22 июля.

Вечерняя сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

По данным Генштаба, на Запорожском фронте россияне пытались сегодня контратаковать южнее Новодаровки на Времьевском выступе.

Также россияне атаковали на Лиманском направлении в районах Надежды, Торского и Григорьевки. Под Бахмутом они наступали в районе Богдановки и Ивановского.

К западу от Донецка атаки были в районе Авдеевки, Красногоровки и Марьинки. Южнее - в районе Новомихайловки. Все попытки атаковать были отражены, сообщают в Генштабе.

Война в Украине идет уже 514-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 513-го дня войны. Вчера РФ нанесла две воздушные атаки по Украине, преимущественно - по Одесской области. ВСУ имели успех на трех участках Запорожского фронта: под Ореховым и на Времьевском выступе. В России суд взял под стражу на два месяца Игоря Гиркина-Стрелкова - бывшего "министра обороны ДНР", а ныне - российского блогера, который уже много лет критикует политику Кремля и министерство обороны РФ.

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