Появилась уточненная информация по детям, раненым во время вчерашнего обстрела Константиновки в Донецкой области.

Пострадали четыре ребенка - девочка пяти лет, девочки 11-ти и 12-ти лет и 12-летний мальчик.

"Один ребенок среди раненых - тяжелый, его доставили в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Состояние остальных детей удовлетворительное", - сообщил начальник ОВА Павел Кириленко.

Напомним, после обстрела РФ из РСЗО "Смерч" погиб 10-летний мальчик, а также один взрослый. Ранены семь человек, из них четверо - дети. Под удар попала зона водоема, где купались местные жители.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Вчера утром три дрона атаковали Москву. Как утверждается, их подавили средствами РЭБ. Мэрия зафиксировала удары по двум нежилым зданиям, серьезных разрушений и пострадавших нет. Журналист Христо Грозев утверждает, что целью были объекты минобороны РФ и Главного разведывательного управления. Тем временем Россия продолжает бить по украинским портам. Вчера ночью была почти 4-часовая атака "Шахидами" по портовой инфраструктуре Дуная в Одесской области - порту Рени.

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