США не будут занимать какую-либо позицию в связи с тем, что украинское наступление "движется не так быстро, как хотелось бы".

Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби на брифинге в ответ на вопрос, считает ли правительство США, что контрнаступление ВСУ идет "слишком медленно".

"Президент Зеленский сам говорил, что оно движется не так быстро, как хотелось бы", - ответил Кирби.

"США не будут занимать какую-то позицию по этому "вопросу". Мы не будем направлять эту украинскую военную операцию как диванные генералы. Они (власти Украины - Ред.) должны быть теми, кто измеряет прогресс по сравнению с планом. Но опять-таки они уже признали, что оно движется не так быстро, как им бы хотелось", - добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ должно было начаться раньше, но затянулось из-за сроков поставки вооружений. По словам Зеленского, из-за более позднего начала контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем могло бы.

При этом глава ГУР Кирилл Буданов считает, что для того чтобы увидеть результаты контрнаступления украинской армии, потребуется время. В распоряжении Украины меньше десяти месяцев, чтобы показать успехи на поле боя.