Украине нужны 10-12 комплексов Patriot или подобных систем ПВО, чтобы покрыть территорию всей страны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Guardian.

Он отметил, что передача ПВО выгодна как минимум с экономической точки зрения.

"Починить все это потом будет гораздо дороже, чем предоставить систему "Патриот" для защиты юга", — сказал Подоляк.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украине нужно 50 батарей Patriot, чтобы люди "в большинстве своем" перестали погибать от обстрелов.

Сейчас известно, что в Украине развернуты две такие батареи.

Напомним, что Россия атаковала центр Одессы, разрушив здания под охраной ЮНЕСКО.

А также ударила по порту Рени недалеко от границ Румынии.

Война в Украине идет уже 520-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Западная пресса начала писать о новой масштабной атаке украинских сил под Ореховым (Запорожская область). В то же время чиновники, на которых ссылаются журналисты, пока не уверены, что это "тот самый" главный удар. И высказывают две гипотезы: что имеет место ротация уставших подразделений либо операции по подготовке к главному удару. Украина крупных действий официально не подтверждала.

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