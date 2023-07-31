В Офисе президента Украины ответили министру обороны Италии Гвидо Крозетти, который заявил, что война идет к "политическому решению".

"Россияне должны быть выбиты с оккупированных территорий военным путем, а путинское вторжение – потерпеть тотальное фиаско. Любой другой "политический" результат станет крахом системы глобального порядка безопасности", - заявил советник главы Офис президента Михаил Подоляк.

Он также призвал Италию принять "политическое решение", увеличив поставки оружия и предоставив Украине самолеты.

Ранее Крозетти заявил, что на фронте наступила тупиковая ситуация, а внутри Европы и США идут процессы, которые могут снизить поддержку Киева.

Поэтому он допустил вероятность "политического решения" по Украине (то есть, переговоров с РФ).

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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