Россия нанесла 62 авиационных удара и совершила 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. За прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Купянском направлении ВСУ отразили атаки противника в районах Ольшан и Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районе Курдюмовки.

На Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Работино Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию ​​радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Ранее в Вооружённых силах Украины рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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