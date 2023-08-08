Украинская армия отразила атаки российской на четырех направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 8 августа.
Вечерняя сводка появилась в Фейсубке Генштаба.
Главное в сводке:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. За сутки произошло около 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:
- Бахмутском – в районе Клещеевки,
- Авдеевском – в районах Авдеевки и Северного,
- Марьинском – в районе Марьинки,
- Шахтерском – в районе Старомайорского.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла три ракетных и 47 авиаударов, совершила 55 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.
Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.
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