Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 8 августа.

Вечерняя сводка появилась в Фейсубке Генштаба.

Главное в сводке:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. За сутки произошло около 20 боестолкновений. Отражены российские атаки на следующих направлениях:

Бахмутском – в районе Клещеевки,

Авдеевском – в районах Авдеевки и Северного,

Марьинском – в районе Марьинки,

Шахтерском – в районе Старомайорского.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла три ракетных и 47 авиаударов, совершила 55 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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