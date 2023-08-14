На улице в самом разгаре август – традиционно жаркий месяц года в Украине. Публикуем прогноз погоды на неделю, с 14 по 20 августа 2023 года, в городах страны.

В Киеве температура воздуха не будет в диапазоне +28…+32 в дневное время. Ночью – от +16 до 21. Безветренно.

Все дни будет светить яркое солнце. Лишь в четверг и воскресенье прогнозируются небольшие осадки – около 0,2 мм.

В Одессе днем воздух будет прогреваться от +27 до +30. Средняя температура ночью составит +19 градусов.

Солнечные дни будут все, кроме вторника, когда выпадет 0,8 мм осадков.

В Харькове днем +27…+31. Ночью +17…+21. Скорость ветра – от 4 до 6 метров в секунду.

Осадки не ожидаются. Все дни недели будет жарить солнце и только в понедельник на небе появится тучи.

В Днепре в дневное время будет от +28 до +31. Средняя температура ночью +20.

Порывы ветра будут от 6 до 10 метров в секунду. Дождь синоптики не прогнозируют.

Во Львове днем от +26 до +31, ночью же в среднем +17.

С понедельника по среду включительно ожидается солнце. С четверга по воскресенье – дожди с грозами, самый сильный – в воскресенье, когда выпадет 2,1 мм осадков в жидком эквиваленте.

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