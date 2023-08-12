В субботу, 12 августа, в Украине продолжается 535-й день войны с Россией.

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12 августа: последние новости

11.38 Фото последствий утреннего удара по Орехову Запорожской области.

11.11 По Кривому Рогу нанесли удар баллистической ракетой, сообщил губернатор Сергей Лысак.

Других подробностей он не сообщает и призывает не снимать места прилета.

11.03 Атаки беспилотников на Москву являются "социокультурным ответом" на российские удары по Украине, пишет британская Guardian.

Украинские военные заявили изданию, что эти налеты преследовали двойную цель. Во-первых, поднять боевой дух среди украинцев, пока успехов на фронтах было мало. Во-вторых, вызвать у российской общественности вопрос, способен ли Путин их защитить. Подробнее...

10.36 Утром россияне ударили управляемой авиабомбой по Орехову, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Погиб 31-летний капитан полиции. 12 человек ранены, среди которых четыре работника полиции. Несколько человек в тяжелом состоянии.

10.18 Пишут о взрывах в Кривом Роге.

10.00 Ермак провел новую встречу с иностранными послами по "формуле Зеленского". Предыдущее такое собрание состоялось накануне саммита в Саудовской Аравии по Украине (его итоги мы анализировали здесь).

На встрече были представители Турции, ЮАР, Индии и ряда других стран, а также ООН. Китайского посла не было. Всего присутствовали послы 58 стран.

Встреча касалась двух пунктов украинского плана - "Энергетическая безопасность" и "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии". Речь шла, в частности, о подготовке Украины к зиме и связанными с этим расходами, а также о переговорах о двусторонних гарантиях безопасности.

Также глава Офиса президента рассказал послам, как прошел саммит в Джидде.

9.41 Украину ждет тяжелая очень, потому что в мире ширятся голоса о необходимости переговоров для окончания войны. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью журналисту Вадиму Карпьяку.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю", - сказал Кулеба.

По его словам, усиливаются голоса в разных странах мира "о том, что "проблемы", что нужно переговоры".

"Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали", - заявил Кулеба.

Также он считает, что предстоит большое количество тяжелых международных саммитов, на которых украинской стороне нужно "количественное и качественное присутствие всего мира, а не только наших традиционных друзей из Европы и Северной Америки".

9.28 Потери на 12 августа.

8.55 Массовое увольнение военкомов, которое анонсировал Зеленский, скорее всего вызвано потерями и "кровавым утомлением" в ходе контрнаступления.

Об этом пишет New York Times.

Кадровая перетряска военкоматов отражает "масштаб вызовов, стоящих перед Украиной после 18 месяцев жестоких боев".

"Хотя Киев не раскрывает данные о потерях, по оценкам западных официальных лиц и аналитиков, более 150 000 украинских военнослужащих были убиты или ранены", - пишет издание.

Также "двухмесячное контрнаступление Украины с целью вернуть утраченные территории на юге превратилось в кровавое утомление".

Одновременно наблюдается другой процесс: чем сильнее становится мобилизация, тем больше число людей, пытающихся ее избежать. Как заявили украинские официальные лица, в среднем 20 человек в день арестовывают за попытку покинуть страну.

Также военные, с которыми поговорило издание, не верят, что замена военкомов повлияет на мобилизацию.

"Те, кто хотел бы избежать службы, все равно это сделают", - считает офицер по имени Андрей.

8.26 Ночью Украину атаковали 5 "Шахедов", ПВО удалось сбить 3 БПЛА в Запорожской области, — Воздушные Силы ВСУ.

8.18 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Под вражеским огнем оказались более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинки.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, бил по утраченному Старомайорскому и другим населенным пунктам.

На Запорожском направлении враг нанес более 20 авиационных и артиллерийских ударов. На Херсонском направлении – более 25.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник вел авиационные и артиллерийские обстрелы в около 30 населенных пунктах.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – отмечают в Генштабе.

8.00 Минобороны РФ заявляет об атаке 20 беспилотников на Крым. Утверждается, что все они сбиты.

Местные паблики сообщали о работе ПВО в районе Евпатории.