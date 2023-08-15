"Попали в жилой дом". Полиция показала видео первых минут после удара по Львову
Нацполиция показала видео первых минут после сегодняшнего обстрела Львова.
На записи, снятой на нагрудную камеру правоохранителя, можно заметить, как полицейские бегут в направлении дома, где, судя по их переговорам, начался пожар.
Также показано, что полицейские призывают жильцов покинуть квартиры в подъезде, где начался пожар.
На видео можно заметить очаги пламени в одном из домов и клубы дыма.
Напомним, во Львове спасатели потушили пожар в пятиэтажке, возникший в результате ракетной атаки РФ.
Кроме того, во Львовской области от атаки РФ пострадали 15 человек. Повреждены десятки домов, медколледж и детский сад.
Ранее в Минобороны России показали видео ночной ракетной атаки по Украине.
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