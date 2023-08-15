Нацполиция показала видео первых минут после сегодняшнего обстрела Львова.

На записи, снятой на нагрудную камеру правоохранителя, можно заметить, как полицейские бегут в направлении дома, где, судя по их переговорам, начался пожар.

Также показано, что полицейские призывают жильцов покинуть квартиры в подъезде, где начался пожар.

На видео можно заметить очаги пламени в одном из домов и клубы дыма.

Напомним, во Львове спасатели потушили пожар в пятиэтажке, возникший в результате ракетной атаки РФ.

Кроме того, во Львовской области от атаки РФ пострадали 15 человек. Повреждены десятки домов, медколледж и детский сад.

Ранее в Минобороны России показали видео ночной ракетной атаки по Украине.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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