Преображение Господне – один из двенадцати главных праздников в православном церковном календаре. Он отмечается 19 августа (6 августа по старому стилю). В этот день христиане вспоминают преображение Иисуса Христа на горе Фавор, когда он явился своим ученикам во всей своей божественной славе.

Преображение Господне – это праздник света и радости. Он напоминает людям о том, что Иисус Христос – не только человек, но и Бог, который пришел на землю, чтобы спасти людей от греха и смерти.

В этот день верующие посещают храмы, где служатся праздничные богослужения. После службы люди освящают яблоки, которые являются символом праздника. Яблоки принято раздавать детям и бедным.

В народе Преображение Господне называют Яблочным Спасом. Это связано с тем, что в этот день принято собирать урожай яблок, которые считаются одними из самых вкусных и полезных плодов. В этот день принято также печь пироги с яблоками, варить компоты и варенье.

В день Преображения Господня существует ряд запретов. В этот день нельзя работать, стирать, шить, косить траву и рубить дрова. Также нельзя ругаться, ссориться и сквернословить.

Народные приметы погоды на Преображение Господне:

Если в этот день будет хорошая погода, то осень будет теплой и урожайной.

Если будет дождь, то осень будет холодной и дождливой.

Если будет сильный ветер, то зима будет снежной.

Если на деревьях много ягод, то будет хороший урожай.

Если много грибов, то будет много пчел.

Преображение Господне – это светлый и радостный праздник, который напоминает людям о любви и милосердии Бога. В этот день верующие молятся о мире, любви и взаимопонимании между людьми.