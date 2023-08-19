Яблочный Спас – один из двенадцати главных православных праздников. Он отмечается 19 августа (6 августа по старому стилю). В этот день христиане вспоминают Преображение Господне, которое произошло на горе Фавор.

Преображение Господне – это событие, которое произошло во время земной жизни Иисуса Христа. Однажды он вместе с тремя учениками Петром, Иоанном и Иаковом поднялся на гору Фавор. Там Христос преобразился перед своими учениками: его одежда стала сверкать, а лицо засияло как солнце. В этот момент к Иисусу явились Моисей и Илия – два великих пророка Ветхого Завета.

Преображение Господне – это знак того, что Иисус Христос является истинным Богом и Спасителем мира. Этот праздник также символизирует победу добра над злом, света над тьмой.

В день Яблочного Спаса принято собирать урожай яблок, которые являются символом праздника. Яблоки принято освящать в церкви, а затем раздавать детям и бедным. Также в этот день принято печь пироги с яблоками, варить компоты и варенье.

В день Яблочного Спаса существует ряд запретов. В этот день нельзя работать, стирать, шить, косить траву и рубить дрова. Также нельзя ругаться, ссориться и сквернословить.

Народные приметы погоды на Яблочный Спас:

Если в этот день будет хорошая погода, то осень будет теплой и урожайной.

Если будет дождь, то осень будет холодной и дождливой.

Если будет сильный ветер, то зима будет снежной.

Если на деревьях много ягод, то будет хороший урожай.

Если много грибов, то будет много пчел.

Яблочный Спас – это светлый и радостный праздник, который напоминает людям о любви и милосердии Бога. В этот день верующие молятся о мире, любви и взаимопонимании между людьми.

Что можно и нельзя делать на Яблочный Спас

В день Яблочного Спаса принято делать следующее:

Собирать урожай яблок.

Освящать яблоки в церкви.

Раздавать яблоки детям и бедным.

Печь пироги с яблоками, варить компоты и варенье.

Посещать храмы и участвовать в праздничных богослужениях.

Молиться о мире, любви и взаимопонимании между людьми.

В день Яблочного Спаса нельзя делать следующее:

Работать.

Стирать.

Шить.

Косить траву.

Рубить дрова.

Ругаться.

Ссориться.

Сквернословить.

Яблочный Спас в народе

В народе Яблочный Спас также называют Вторым Спасом. В этот день принято есть яблоки, которые считаются символом праздника. Яблоки также принято дарить друг другу, а также использовать в различных обрядах и ритуалах.

Например, в некоторых областях России было принято варить на Яблочный Спас яблочный кисель. Этот кисель считался целебным и его давали пить больным людям. Также было принято печь пироги с яблоками и раздавать их нищим. Считалось, что если сделать это, то весь год в семье будет достаток и благополучие.

Яблочный Спас – это один из самых любимых праздников в народе. Он является символом осени, сбора урожая и прихода холодов. В этот день люди радуются, молятся и просят Бога о помощи и заступничестве.