В Киеве планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте в ближайшее время. Цена проезда может увеличиться с 8 до 30 гривен.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в интервью "Радио Киев - 98".



Он сообщил, что в столице хотят заменить маршрутки на троллейбусы с автономным ходом, но это можно сделать только при увеличении стоимости проезда для граждан.

По словам Кандибора, нужно сначала поднять тариф с 8 до 30 грн, а затем уже приводить транспорт в надлежащее состояние. После этого уже все частные маршруты будут заменены.

"Мы будем менять все маршрутки на коммунальный транспорт", - заявил он.

Глава департамента считает, что упор нужно сделать на троллейбусах с автономным ходом, поскольку их запуск не требует больших финансовых вложений по строительству контактной сети.

Также Кандибор отметил, что нужно соединить троллейбусом левый и правый берег Киева, где разрыв между маршрутами составляет 11 километров. Троллейбусы смогут преодолеть это расстояние проезжая часть пути без проводов. Это позволит улучшить экологию в столице.

Напомним, в мае мэр Киева Виталий Кличко обещал не повышать цены на общественный транспорт в столице до окончания войны.

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