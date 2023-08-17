Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 17 августа.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. За сутки произошло 24 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районе Синьковки,

Лиманском – в районе Белогоровки,

Бахмутском – в районе Богдановки и Белой Горы,

Авдеевском – в районе Керамика,

Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,

Шахтерском – в районе Урожайного.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 37 авиаударов, совершила 27 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов. ПВО уничтожила два российских ударных вертолета Ка-52.

Ранее мы публиковали видео, на котором ВСУ сбивают вертолет РФ под Бахмутом.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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