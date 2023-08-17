Украинская армия за сутки отбила атаки россиян на шести направлениях. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 17 августа.
Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. За сутки произошло 24 боестолкновения. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районе Синьковки,
- Лиманском – в районе Белогоровки,
- Бахмутском – в районе Богдановки и Белой Горы,
- Авдеевском – в районе Керамика,
- Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,
- Шахтерском – в районе Урожайного.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла четыре ракетных и 37 авиаударов, совершила 27 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов. ПВО уничтожила два российских ударных вертолета Ка-52.
Ранее мы публиковали видео, на котором ВСУ сбивают вертолет РФ под Бахмутом.
Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.
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