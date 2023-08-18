В пятницу, 18 августа, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и 53 авиационных удара, совершили 40 обстрелов из РСЗО.



За прошедшие сутки произошло 33 боевых столкновения.

В Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

В Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

В Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки и Белой Горы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Керамик Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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