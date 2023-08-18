Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 августа.

Сводка опубликована в Фейсбуке.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:



1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

2. За сутки произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:

Купянском – в районе Синьковки,

Лиманском – в районе Белогоровки,

Бахмутском – северо-восточнее Орехово-Васильевки,

Авдеевском – юго-восточнее и восточнее Новокалиново,

Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,

Шахтерском – в районе Урожайного.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка осается без существенных изменений.

4. Армия РФ нанесла один ракетный и 31 авиаудар, совершила 45 обстрелов из РСЗО.



5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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