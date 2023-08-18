Всего за сутки украинская армия приняла участие в 30 боях. Вечерняя сводка Генштаба ВСУ
Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 18 августа.
Сводка опубликована в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.
2. За сутки произошло 30 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях:
- Купянском – в районе Синьковки,
- Лиманском – в районе Белогоровки,
- Бахмутском – северо-восточнее Орехово-Васильевки,
- Авдеевском – юго-восточнее и восточнее Новокалиново,
- Марьинском – в районах Марьинки и Красногоровки,
- Шахтерском – в районе Урожайного.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка осается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла один ракетный и 31 авиаудар, совершила 45 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла девять ударов.
Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.
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