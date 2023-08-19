В сети появилось видео последствий ночного удара беспилотников "Шахед" по Хмельницкой области. Пострадали десятки домов и строений, в том числе школы.

Соответствующие кадры публикует 19 августа Хмельницкая областная военная администрация.

Куда именно был прилет - не уточняется.

Ранее в Минобороны РФ утверждали, что в результате атаки беспилотников около населенного пункта Голосков в Хмельницкой области "уничтожен склад боеприпасов ВСУ".

Напомним, сегодня ночью Россия атаковала беспилотниками Хмельницкую область. В нескольких селах Хмельницкого района взрывной волной повредило 30 домов, выбило окна и двери в 32 домовладениях.

Всего по Украине россияне выпустили 17 ударных дронов, из них силы ПВО сбили 15.

Война в Украине идет уже 542-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои за Работино на Запорожском направлении, западные СМИ пишут о введении в бой ключевых резервов ВСУ. США одобрили отправку истребителей F-16 в Украину из Дании и Нидерландов - как только будет завершена подготовка пилотов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.